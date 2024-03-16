В Днепре задержан водитель Lexus, который перевозил в багажнике автомат с боеприпасами

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
14 марта на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе города правоохранители остановили водителя автомобиля «Lexus» за нарушение ПДД. При осмотре транспортного средства в багажнике автомобиля полицейские обнаружили АК-47 и патроны калибра 5.45 мм, — говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли автомат и патроны. Водитель был задержан.
28-летнему мужчине объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
Недавно мы писали о разоблачении банды из Днепра, которая сбывала огнестрельное оружие и боеприпасы.
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