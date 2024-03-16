В детских жилетах пытались переплыть Тису: пограничники задержали 3 жителей Днепропетровщины

Пограничники задержали 3 жителей Днепропетровщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ в соцсетях.

Двое пловцов планировали незаконно попасть в Венгрию через реку с детскими спасательными жилетами. Переправителю за свое путешествие они оплатили по 1000 евро, — говорится в сообщении.

Еще один нарушитель границы из Подгороднего собирался плыть в Румынию. Для него услуги перевозчика стоили 2000 евро.

Пограничники задержали всех за попытку незаконного пересечения границы, на них были составлены админпротоколы.

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