На Дніпропетровщині поліція затримала підозрюваного у побитті знайомого

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у соцмережах.
Напад стався ввечері, 14 березня. У цей день до поліції надійшла інформація про травмування 46-річного мешканця Марганця.
На місці події правоохоронці з’ясували, що цього дня близько 18-ї години підозрюваний прийшов до будинку знайомого, став агресивно поводитися, стукати у двері та вікна. Між чоловіками почалася бійка, в ході якої 28-річний нападник руками та дерев’яним держаком побив господаря помешкання по голові та тілу, — йдеться у повідомленні.
Вчора затриманому оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.
Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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