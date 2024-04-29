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В Днепре из-за ремонтных работ собралась пробка возле Соборной площади

Сегодня 17:04
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В Днепре из-за ремонтных работ образовалась пробка.

Новости Днепра про В Днепре из-за ремонтных работ собралась пробка возле Соборной площади

В понедельник, 29 апреля, возле снесенного «Танка» и в районе Стоматологической поликлиники №1 образовалась пробка.

Очевидцы говорят, что повлекли за собой осложнение движения ремонтные работы водоканала.

Пробка образовалась возле Стоматологической поликлиники и напротив места, где раньше стоял «Танк».

Напомним, ранее сообщалось, что на площади Соборной временно сузят проезжую часть. Это связано с аварийными работами по ремонту коллектора ливневой канализации.

Работы продолжаются с 15 апреля и должны завершиться до 15 мая 2024 года. Проезд сузили на участке от дома №14-Г (Днепровского лицея №23) до проспекта Дмитрия Яворницкого.

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