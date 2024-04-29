У Дніпрі через ремонтні роботи зібрався затор біля Соборної площі

У Дніпрі через ремонтні роботи утворився затор.

У понеділок, 29 квітня, біля знесеного “Танку” та у районі Стоматологічної поліклініки №1 утворився затор.

Очевидці кажуть, що спричинили ускладнення руху ремонтні роботи водоканалу.

Затор утворився біля Стоматологічної поліклініки та навпроти місця, де раніше стояв “Танк”.

Зауважимо, раніше повідомлялося, що на площі Соборній тимчасово звузять проїзну частину. Це пов’язано з аварійними роботами з ремонту колектору зливової каналізації.

Роботи тривають з 15 квітня, і мають завершитися до 15 травня 2024 року. Проїзд звузили на ділянці від буд. № 14-Г (Дніпровського ліцею №23) до проспекту Дмитра Яворницького.

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