Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі через ремонтні роботи зібрався затор біля Соборної площі

Сьогодні 17:04
просмотров

У Дніпрі через ремонтні роботи утворився затор.

Новости Днепра про У Дніпрі через ремонтні роботи зібрався затор біля Соборної площі

У понеділок, 29 квітня, біля знесеного “Танку” та у районі Стоматологічної поліклініки №1 утворився затор. 

Очевидці кажуть, що спричинили ускладнення руху ремонтні роботи водоканалу.

Затор утворився біля Стоматологічної поліклініки та навпроти місця, де раніше стояв “Танк”. 

Зауважимо, раніше повідомлялося, що на площі Соборній тимчасово звузять проїзну частину. Це пов’язано з аварійними роботами з ремонту колектору зливової каналізації.

Роботи тривають з 15 квітня, і мають завершитися до 15 травня 2024 року. Проїзд звузили на ділянці від буд. № 14-Г (Дніпровського ліцею №23) до проспекту Дмитра Яворницького.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі через ремонтні роботи зібрався затор біля Соборної площіУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі через ремонтні роботи зібрався затор біля Соборної площіРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині ручка мотоблоку пробила голову дачнику, який порався на городі: деталі від медиків
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:19
    На Дніпропетровщині ручка мотоблоку пробила голову дачнику, який порався на городі: деталі від медиків

    У Дніпрі рятують дачника, якому ручкою мотоблока пробило голову.

    Традиції та прикмети Великодня 2024: навіщо потрібні великодні зайці та привітання: «Христос Воскрес»
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:29
    Традиції та прикмети Великодня 2024: навіщо потрібні великодні зайці та привітання: «Христос Воскрес»

    Вже цієї неділі, 5 травня, православні українці відзначатимуть Великдень. Для…

    Десятки мертвих джмелів та ящірок: у Дніпровському районі після дощу сталося щось дивне
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:10
    Десятки мертвих джмелів та ящірок: у Дніпровському районі після дощу сталося щось дивне

    У Дніпровському районі місцеві скаржаться на масову загибель комах та…

    Як зробити щеплення від гепатиту В у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:52
    Як зробити щеплення від гепатиту В у Дніпрі

    Гепатит В — це небезпечна для життя вірусна інфекція печінки,…

    Наверх