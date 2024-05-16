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  • 4 предмета и отключение света: в УЦОКО рассказали, чего ждать выпускникам от НМТ в 2024 году

4 предмета и отключение света: в УЦОКО рассказали, чего ждать выпускникам от НМТ в 2024 году

Сегодня 14:28
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НМТ этого года несколько отличается от тестирований предыдущих лет.

Новости Днепра про 4 предмета и отключение света: в УЦОКО рассказали, чего ждать выпускникам от НМТ в 2024 году

Заместитель директора УЦОКО сообщил, что особенность нынешнего мультипредметного теста состоит в том, что участники должны сдавать четыре экзамена, вместо трех предметных тестов, как в прошлом году.

Сейчас обязательны три предмета: украинский язык, математика и история Украины, а четвертый предмет по выбору поступающего. Об этом замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Василий Терещенко рассказал в эфире телемарафона.

Нынешний экзамен выпускники будут писать в один день. Участники проходят сначала два предметных теста – украинский язык и математику, а после 20 минутного перерыва пишут еще два – историю Украины и выбранный предмет.

Терещенко отметил, что в этом году на основную сессию зарегистрировалось более 287 тысяч участников и самым популярным предметом на выбор был английский язык — почти 115 тысяч абитуриентов избрали именно его.

А потом идет украинская литература, география, но естественные дисциплины, к сожалению, немного отстают, — добавил он.

Одно из неудобств, ожидающих выпускников — отключение света во время НМТ. Если электричества не будет больше двух часов, то тест перенесут.

Впрочем, по словам Терещенко, ожидается, что электроэнергию будут выключать прежде всего в вечернее и ночное время, а с 09:00 до 16:00 дня свет будет, поэтому во время тестирования отключений не предвидеться. 

В то же время, если случится непредсказуемое отключение света, то будут действовать как во время воздушных тревог.

Если свет выключен и его не будет 1 или 2 часа, то участники подождут, к этому времени тестирование прекращается, блокируется, фактически время не иссякнет и когда свет снова будет обеспечен, то участники могут вернуться к исполнению. Однако если света не будет в течение 2,5 часов, то тогда участники смогут написать соответствующие заявления для того, чтобы пройти тестирование во время дополнительной сессии», — подчеркнул Терещенко.

Напомним, тестирование будет проходить в две сессии: с 14 мая по 25 июня – основная; с 11-19 июля – дополнительная.

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Новости Днепра про 4 предмета и отключение света: в УЦОКО рассказали, чего ждать выпускникам от НМТ в 2024 годуУкраїнська Новости Днепра про 4 предмета и отключение света: в УЦОКО рассказали, чего ждать выпускникам от НМТ в 2024 годуРусский

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