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  • В Днепре через интернет можно купить вышиванку за 70 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)

В Днепре через интернет можно купить вышиванку за 70 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)

Сегодня 14:55
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Вышиванка – наша национальная одежда,  но одевают ее чаще всего только по праздникам. В старину наши предки носили вышиванки каждый день, праздничная и повседневная рубашка отличалась количеством и яркостью вышивки.

Новости Днепра про В Днепре через интернет можно купить вышиванку за 70 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)

В День вышиванки журналисты dnepr.info решили узнать, во сколько обойдется купить вышиванку ручной работы в Украине.

Старинную вышиванку с борщевской вышивкой в Украине можно купить по цене 70 тыс грн. Этот стиль вышивки отличается от других тем, что в нем используются преимущественно нитки черного цвета. Согласно легенде, так оформлять вышиванки жительницы села Борщевка стали после того, как турки при набеге на село убили всех мужчин. Такие рубашки женщины носили в знак траура. Когда была вышита эта сорочка автор объявления не пишет, как и нет информации о том, с какого материала она сделана.

Новости Днепра про В Днепре через интернет можно купить вышиванку за 70 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)

За 35 тыс грн в Украине можно купить женскую вышиванку ручной работы. На ней есть узоры вышитые с помощью техник «лічильна гладь», «солов’їні вічка», «курячий брід». Ткань – лен.

Новости Днепра про В Днепре через интернет можно купить вышиванку за 70 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)

Купить национальный украинский костюм вышитый вручную можно за 29 тыс грн. В комплект входит вышиванка, юбка и жилетка из овчины. Как отмечает автор объявление, состояние – б/у.

Новости Днепра про В Днепре через интернет можно купить вышиванку за 70 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)

Вышитая сорочка в технике белым по белому обойдется в 21 тыс грн. Как отмечает автор объявления, материал вышиванки – домотканное полотно, рисунок выполнен в традиционной для Миргородщины технике, вышита была более 30 лет назад.

Новости Днепра про В Днепре через интернет можно купить вышиванку за 70 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)

Вышиванку вышитую не нитками, а бисером в Украине продают за 18 тыс грн. Рубашка из домотканого полотка, вышивали ее около 30 лет назад. Как отмечает автор объявления, на вышиванке вышит редкий узор, материал рубашки – лен.

Новости Днепра про В Днепре через интернет можно купить вышиванку за 70 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)

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