На Дніпропетровщині п’ятий день шукають зниклого 13-річного хлопчика

У Дніпропетровській області зник 13-річний хлопчик.

Поліція Новомосковська розшукує неповнолітнього Володимира Бірюкова.

13–річний хлопчик живе у селищі Вільне Новомосковського району. Востаннє його бачили 11 березня та наразі його місцеперебування невідомо.

Прикмети: на вигляд 14-16 років, зріст 164см, худорлявої статури, волосся світле коротке, очі карі.

Особливі прикмети: на лівій нозі шрам від коліна до ступні.

Був одягнений: спортивний костюм жовто-чорний, синя шапка з надписами, білі кросівки.

Всім, кому відомо місцеперебування Володимира Бірюкова, просимо повідомити за телефонами: 098-242-58-03, 097-980-46-17 або 102.

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