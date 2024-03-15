На Дніпропетровщині п’ятий день шукають зниклого 13-річного хлопчика

Поліція Новомосковська розшукує неповнолітнього Володимира Бірюкова.
13–річний хлопчик живе у селищі Вільне Новомосковського району. Востаннє його бачили 11 березня та наразі його місцеперебування невідомо.
Прикмети: на вигляд 14-16 років, зріст 164см, худорлявої статури, волосся світле коротке, очі карі.
Особливі прикмети: на лівій нозі шрам від коліна до ступні.
Був одягнений: спортивний костюм жовто-чорний, синя шапка з надписами, білі кросівки.
Всім, кому відомо місцеперебування Володимира Бірюкова, просимо повідомити за телефонами: 098-242-58-03, 097-980-46-17 або 102.
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