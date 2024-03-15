Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України зі скелелазіння

Вітаємо!

Днями у Києві закінчився чемпіонат України зі скелелазіння (болдерінг, складність, швидкість, двоборство).

На цих змаганнях дніпровські спортсмени вибороли 5 медалей:

два золота Казбекова Євгенія у дисциплінах: складність та двоборство;

Казбекова Євгенія у дисциплінах: складність та двоборство; золото та срібло Васько Роман у дисциплінах: складність та двоборство;

Васько Роман у дисциплінах: складність та двоборство; бронза Казбекова Рафаель у двоборстві.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Вітаємо спортсменів з високими результатами!

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка із Дніпра виборола “бронзу” турніру світової серії з дзюдо.

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