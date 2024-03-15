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  • Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України зі скелелазіння

Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України зі скелелазіння

Сьогодні 10:45
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Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України зі скелелазіння

Днями у Києві закінчився чемпіонат України зі скелелазіння (болдерінг, складність, швидкість, двоборство).

На цих змаганнях дніпровські спортсмени вибороли 5 медалей:

  • два золота Казбекова Євгенія у дисциплінах: складність та двоборство;
  • золото та срібло Васько Роман у дисциплінах: складність та двоборство;
  • бронза Казбекова Рафаель у двоборстві.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Вітаємо спортсменів з високими результатами!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України зі скелелазіння

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка із Дніпра виборола “бронзу” турніру світової серії з дзюдо.

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України зі скелелазінняУкраїнська

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