Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины по скалолазанию

Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепра завоевала «бронзу» турнира мировой серии по дзюдо.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

На днях в Киеве закончился чемпионат Украины по скалолазанию (болдеринг, сложность, скорость, двоеборье).

В этом году 18 марта у православных христиан начинается Великий…

В Днепре в летнее время ездит прогулочный трамвайчик. Вагон стилизован…

Центр Днепра 100 лет назад: шар на крыше, огромный флюгер и рельсы в необычном месте (ФОТО) В Днепре в летнее время ездит прогулочный трамвайчик. Вагон стилизован под старину и выглядит максимально похожим на те, которые курсировали по городу в XIX веке. Тогда это был самый популярный вид транспорта. 1 просмотров

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