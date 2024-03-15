РФ ракетою вдарила по рятувальникам, які приїхали допомагати постраждалим в Одесі: є загиблі

Трагічний ранок в Одесі.

Зранку 15 березня росіяни вдарили по Одесі.

Першого удару завдали поблизу житлових будинків у приватному секторі, а вдруге вдарили, коли на місце прибули рятувальники.

За даними ДСНС, внаслідок російського ракетного удару по місту було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа, яку приїхали гасити рятувальники. Коли надзвичайники розбирали завали та шукали постраждалих, по ним “прилетіло” вдруге.

У прокуратурі повідомили про вісьмох загиблих внаслідок ракетних ударів 15 березня по Одесі. Двоє це працівники екстрених служб – рятувальник та фельдшер. Решта – цивільні.

Травмовано щонайменше 20 людей, з яких 5 – співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

Остаточні дані ще уточнюють.

Тіла загиблих лежали просто посеред вулиці.

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