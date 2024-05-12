У Дніпрі на вулиці Військово-Морська підліток вистрілив у голову чоловіка

У соцмережах публікували інформацію про те, що між 17-річним підлітком та його 39-річним сусідом сталася сварка.
У нього можливе вогнепальне поранення голови.
Факт стрілянини нам підтвердила речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник.
Деталі інциденту будуть завтра.
Під час конфлікту хлопець вистрілив сусіду в голову.
Після поранення 39-річного чоловіка забрала карета швидкої допомоги.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі біля Краснопільского кладовища Subaru збив бабусю.
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