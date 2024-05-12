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  • У Дніпрі на вулиці Військово-Морська підліток вистрілив у голову чоловіка

У Дніпрі на вулиці Військово-Морська підліток вистрілив у голову чоловіка

Сьогодні 18:31
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Сьогодні у Дніпрі на вулиці Військово-Морська сталася стрілянина.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Військово-Морська підліток вистрілив у голову чоловіка

У соцмережах публікували інформацію про те, що між 17-річним підлітком та його 39-річним сусідом сталася сварка.

У нього можливе вогнепальне поранення голови.

Факт стрілянини нам підтвердила речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник.

Деталі інциденту будуть завтра.

Під час конфлікту хлопець вистрілив сусіду в голову.

Після поранення 39-річного чоловіка забрала карета швидкої допомоги.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі біля Краснопільского кладовища Subaru збив бабусю.

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