СК Дніпро-1 мінімально поступився Олександрії та втратив усі шанси на “бронзу”

СК Дніпро-1 програв черговий матч весняної частини УПЛ.

Після перемоги над криворізьким “Кривбасом” дніпрянам у поточному турі потрібна була лише перемога.

Тільки вона дозволила б підопічним Максимова зберігти шанси на третє місце та вихід до єврокубків.

Олександрія ще не забезпечила собі місце в еліті на наступний сезон, тож матч мав бути напруженим.

На ділі матч вийшов класичним для нинішньої УПЛ, з мінімум моментів та єдиним голом зі стандарту.

Після подачі з кутового господарі відкрили рахунок завдяки голу Шостака на 18-й хвилині.

Решту часу команди просто тримали м’яч у центрі поля. СК Дніпро особливо не наполягав на гострих моментах, а господарів цілком влаштовував рахунок.

Олександрія майже гарантовано залишається в УПЛ, а дніпряни можуть у наступних турах впасти навіть на 6 місце.

Олександрія — Дніпро-1 1:0

Гол: Шостак, 18

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