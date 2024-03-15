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  • У Новомосковську з палаючої багатоповерхівки ДСНС-ники врятували 6 людей, зокрема – 2 дитини

У Новомосковську з палаючої багатоповерхівки ДСНС-ники врятували 6 людей, зокрема – 2 дитини

Сьогодні 14:42
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Госпіталізація врятованим не знадобилася!

Новости Днепра про У Новомосковську з палаючої багатоповерхівки ДСНС-ники врятували 6 людей, зокрема - 2 дитини

Сьогодні, 15 березня, о 10:38 на лінію «101» повідомили про займання в дев’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Гетьманська у Новомосковську.

Рятувальники прибули на місце та встановили, що на першому поверсі горить майно та оздоблення стін та стелі підсобного приміщення. Площа пожежі склала 10 квадратних метрів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували 6 людей, з них – 2 дитини (хлопчик та дівчинка, орієнтовно 8 та 14 років). Госпіталізація врятованим не знадобилася.

Об 11:30 полум’я ліквідували. Травмованих та загиблих немає. 

До місця виклику залучили 11 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському проспекті горіло підприємство: вогонь пошкодив дві автівки.

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Новости Днепра про У Новомосковську з палаючої багатоповерхівки ДСНС-ники врятували 6 людей, зокрема - 2 дитиниУкраїнська

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