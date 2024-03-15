В Новомосковске из горящей многоэтажки ГСЧС-ники спасли 6 человек, в том числе — 2 детей

Госпитализация спасенным не понадобилась!

Сегодня, 15 марта, в 10:38 на линию «101» сообщили о возгорании в девятиэтажном жилом доме на улице Гетманская в Новомосковске.

Спасатели прибыли на место и установили, что на первом этаже горит имущество и отделка стен и потолка подсобного помещения. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Во время ликвидации пожара ГСЧС-ники спасли 6 человек, из них — 2 ребенка (мальчик и девочка, ориентировочно 8 и 14 лет). Госпитализация спасенным не понадобилась.

В 11:30 пламя ликвидировали. Травмированных и погибших нет.

К месту вызова привлекли 11 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Слобожанском проспекте горело предприятие: огонь повредил две машины.

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