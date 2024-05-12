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  • Прикордонники затримали мешканців Дніпропетровщини біля кордону з Румунією

Прикордонники затримали мешканців Дніпропетровщини біля кордону з Румунією

Сьогодні 17:58
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Державна прикордонна служба затримала групу чоловіків з Дніпропетровської та Харківської областей.

Новости Днепра про Прикордонники затримали мешканців Дніпропетровщини біля кордону з Румунією

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Прикордонники виявили рух групи у бік держкордону на ділянці відділу Порубне.

Під час затримання четверо чоловіків навіть не одразу зрозуміли, що їх наздогнали прикордонники. В ході спілкування з затриманими стало відомо, що вони мешканці Дніпропетровської та Харківської областей, – йдеться у дописі.

Порушники держкордону дісталися до місця на таксі. Далі вони планували пішки дійти до Румунії.

На затриманих склали адмінпротоколи. 

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