Прикордонники затримали мешканців Дніпропетровщини біля кордону з Румунією

Державна прикордонна служба затримала групу чоловіків з Дніпропетровської та Харківської областей.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Прикордонники виявили рух групи у бік держкордону на ділянці відділу Порубне.

Під час затримання четверо чоловіків навіть не одразу зрозуміли, що їх наздогнали прикордонники. В ході спілкування з затриманими стало відомо, що вони мешканці Дніпропетровської та Харківської областей, – йдеться у дописі.