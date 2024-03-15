На Днепропетровщине пятый день ищут пропавшего 13-летнего мальчика

В Днепропетровской области пропал 13-летний мальчик.

Полиция Новомосковска разыскивает несовершеннолетнего Владимира Бирюкова.

13-летний мальчик живет в поселке Вольное Новомосковского района. В последний раз его видели 11 марта и сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 164см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза карие.

Особые приметы: на левой ноге шрам от колена до ступни.

Был одет: спортивный костюм желто-черный, синяя шапка с надписями, белые кроссовки.

Всем, кому известно местонахождение Владимира Бирюкова, просим сообщить по телефонам: 098-242-58-03, 097-980-46-17 или 102.

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