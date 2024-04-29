В Днепре прохожий чудом не попал под колеса промчавшегося в сантиметре от него авто (ВИДЕО)

Удивительные кадры удалось зафиксировать одному из водителей.
На видео попал момент, где горожанин переходил дорогу, когда перед ним промчался автомобиль. Это произошло в понедельник, 29 апреля, по проспекту Богдана Хмельницкого.
Автомобиль на большой скорости чуть не сбил пешехода. Водитель проигнорировал тот факт, что трамвай остановился на посадку/высадку пассажиров и не притормозил. Только чудом удалось избежать трагедии. Если бы мужчина сделал еще один шаг, то все завершилось бы смертью днепрянина.
На видео, обнародованном очевидцем, можно увидеть, что автомобиль был буквально в нескольких сантиметрах от пешехода.
Заметим, на проспекте Богдана Хмельницкого нередко случаются ДТП, из-за неосмотрительности прохожих и водителей. Пешеходы часто спешат за трамваем, который уже тронулся с места, и игнорируют правила ПДД.
Впрочем, на этот раз именно водитель не остановился, хотя должен был это сделать.
Відео: тг-канал Дніпро Оперативний
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