В Днепре «заминировали» ТЦ «Нагорка», 3 школы и несколько университетов

В январе на Днепропетровщине также прокатилась волна минований: угрожали взорвать метро, вокзалы, торговые центры.

Подразделения спасателей к обследованию не привлекались.

Все объекты были проверены, взрывоопасные вещества не были найдены.

Поступило сообщение о заминировании Днепровского государственного аграрно-экономического университета, КЗ «Днепровская академия непрерывного образования», Днепровской духовной семинарии и Днепровского государственного медицинского университета, — говорится в сообщении горсовета.

Неизвестный угрожал взорвать ТЦ «Нагорка», три школы и 4 вуза.

Об этом сообщает официальный портал городского совета.

Вчера в Днепре поступило несколько сообщений о заминировании.

Российская атака по Одессе унесла жизни правоохранителя родом из Днепра.

В Днепре в парке Глобы сняли на камеру редкого гостя.

В результате атаки на Одессу погиб правоохранитель родом из Днепра Российская атака по Одессе унесла жизни правоохранителя родом из Днепра. 4 просмотров