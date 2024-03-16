В Днепре «заминировали» ТЦ «Нагорка», 3 школы и несколько университетов

Об этом сообщает официальный портал городского совета.
Неизвестный угрожал взорвать ТЦ «Нагорка», три школы и 4 вуза.
Поступило сообщение о заминировании Днепровского государственного аграрно-экономического университета, КЗ «Днепровская академия непрерывного образования», Днепровской духовной семинарии и Днепровского государственного медицинского университета, — говорится в сообщении горсовета.
Все объекты были проверены, взрывоопасные вещества не были найдены.
Подразделения спасателей к обследованию не привлекались.
В январе на Днепропетровщине также прокатилась волна минований: угрожали взорвать метро, вокзалы, торговые центры.
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