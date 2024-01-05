Дніпропетровщиною прокотилася хвиля мінувань: погрожували підірвати метро, вокзали, торговельні центри

Правоохоронці за добу перевірили 80 об’єктів.

У четвер, 4 січня, Дніпропетровщиною прокотилася хвиля мінувань. Невідомі погрожували підірвати у Дніпрі та області відразу кілька десятків об’єктів – будівлі СБУ, вокзали, торговельні центри, зокрема гіпермаркет “Метро” у нашому місті та Кривому Розі, станції метро, адмінбудівлі тощо.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Усього правоохоронці за добу обстежили 80 об’єктів. Жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте “101” чи “102”!

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