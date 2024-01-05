Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 6 ворожих безпілотників

Сьогодні 07:39
просмотров

Ворог знову вночі тероризував Дніпропетровщину.
Новости Днепра про Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 6 ворожих безпілотників

Фото умовне.

Окупанти направили на область 6 шахедів – їх збили сили ППО у Криворізькому районі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, уламки БПЛА впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав.

Крім того, вночі ворог обстрілював з важкої артилерії Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Загалом випустив більш ніж десять снарядів. На щастя, ніхто не постраждав.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

Читайте також:

Новости Днепра про Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 6 ворожих безпілотниківУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Малечу з вогню виносили очевидці: у Кривому Розі з пожежі врятували 3 дітей та їхню бабусю
Новини Дніпра
Вчора 20:56
Малечу з вогню виносили очевидці: у Кривому Розі з пожежі врятували 3 дітей та їхню бабусю

У четвер, 4 січня, у Кривому Розі горіла квартира.

У Кривому Розі помітили масове поселення вухастих сов (ФОТО)
Новини Дніпра
Вчора 19:33
У Кривому Розі помітили масове поселення вухастих сов (ФОТО)

У Кривому Розі помітили містечко сов.

У Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверху
Новини Дніпра
Вчора 17:26
У Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверху

У Нікополі на Дніпропетровщині чоловік вижив після падіння з 5-го…

На Дніпропетровщині 200 га землі передали у приватні руки за підробленими документами
Новини Дніпра
Вчора 16:01
На Дніпропетровщині 200 га землі передали у приватні руки за підробленими документами

Прокуратура повернула державі землі сільськогосподарського призначення вартістю 40 млн грн.

Наверх