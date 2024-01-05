Уночі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 6 ворожих безпілотників

Ворог знову вночі тероризував Дніпропетровщину.

Окупанти направили на область 6 шахедів – їх збили сили ППО у Криворізькому районі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, уламки БПЛА впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав.

Крім того, вночі ворог обстрілював з важкої артилерії Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Загалом випустив більш ніж десять снарядів. На щастя, ніхто не постраждав.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

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