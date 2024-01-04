Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Малечу з вогню виносили очевидці: у Кривому Розі з пожежі врятували 3 дітей та їхню маму

Малечу з вогню виносили очевидці: у Кривому Розі з пожежі врятували 3 дітей та їхню маму

Сьогодні 20:56
просмотров

У четвер, 4 січня, у Кривому Розі горіла квартира.

Новости Днепра про Малечу з вогню виносили очевидці: у Кривому Розі з пожежі врятували 3 дітей та їхню маму

Близько 17 години до пожежників зателефонували мешканці Кривого Рогу, які повідомили про займання в одному з помешкань п’ятиповерхового житлового будинку, розташованого на вулиці Співдружності Саксаганського району міста Кривий Ріг.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що у квартирі, розташованій на останньому поверсі багатоповерхівки, горить домашнє майно на площі 25 кв.м.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, трьох дітей, які були всередині квартири, з вогню допомагали виносити очевидці. 

Внаслідок пожежі постраждали мешканці оселі: жінка, 1950 року народження, двоє хлопчиків, 2017 та 2023 років народження, та дівчинка, 2020 року народження.

Працівниками екстреної медичної допомоги травмованих людей ушпиталили до лікарні. У дітей є отруєння чадним газом, а у найменшої дівчинки – опіки рук. 

До гасіння займання залучено 12 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області

Новости Днепра про Малечу з вогню виносили очевидці: у Кривому Розі з пожежі врятували 3 дітей та їхню маму

Читайте також:

Новости Днепра про Малечу з вогню виносили очевидці: у Кривому Розі з пожежі врятували 3 дітей та їхню мамуУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі помітили масове поселення вухастих сов (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 19:33
У Кривому Розі помітили масове поселення вухастих сов (ФОТО)

У Кривому Розі помітили містечко сов.

У Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверху
Новини Дніпра
Сьогодні 17:26
У Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверху

У Нікополі на Дніпропетровщині чоловік вижив після падіння з 5-го…

На Дніпропетровщині 200 га землі передали у приватні руки за підробленими документами
Новини Дніпра
Сьогодні 16:01
На Дніпропетровщині 200 га землі передали у приватні руки за підробленими документами

Прокуратура повернула державі землі сільськогосподарського призначення вартістю 40 млн грн.

У Кривому Розі чули серію вибухів: офіційний коментар
Новини Дніпра
Сьогодні 14:48
У Кривому Розі чули серію вибухів: офіційний коментар

Не ігноруйте тривоги!

Наверх