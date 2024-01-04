Малечу з вогню виносили очевидці: у Кривому Розі з пожежі врятували 3 дітей та їхню маму

Близько 17 години до пожежників зателефонували мешканці Кривого Рогу, які повідомили про займання в одному з помешкань п’ятиповерхового житлового будинку, розташованого на вулиці Співдружності Саксаганського району міста Кривий Ріг.
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що у квартирі, розташованій на останньому поверсі багатоповерхівки, горить домашнє майно на площі 25 кв.м.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, трьох дітей, які були всередині квартири, з вогню допомагали виносити очевидці.
Внаслідок пожежі постраждали мешканці оселі: жінка, 1950 року народження, двоє хлопчиків, 2017 та 2023 років народження, та дівчинка, 2020 року народження.
Працівниками екстреної медичної допомоги травмованих людей ушпиталили до лікарні. У дітей є отруєння чадним газом, а у найменшої дівчинки – опіки рук.
До гасіння займання залучено 12 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області
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