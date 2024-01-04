Малышей из огня выносили очевидцы: в Кривом Роге из пожара спасли 3 детей и их бабушку

Около 17 часов пожарным позвонили жители Кривого Рога, которые сообщили о возгорании в одном из жилищ пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Содружества Саксаганского района города Кривой Рог.
Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что в квартире, расположенной на последнем этаже многоэтажки, горит домашнее имущество на площади 25 кв.
Как сообщают местные СМИ, троих детей, находившихся внутри квартиры, из огня помогали выносить очевидцы.
В результате пожара пострадали жители дома: женщина, 1950 года рождения, двое мальчиков, 2017 и 2023 годов рождения, и девочка, 2020 года рождения.
Работниками экстренной медицинской помощи травмированных людей госпитализировали в больницу. У детей есть отравление угарным газом, а у самой маленькой девочки — ожоги рук.
К тушению возгорания привлечены 12 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге заметили городок сов.
Погрузимся в историю!
Прокуратура вернула государству земли сельскохозяйственного назначения стоимостью 40 млн. грн.
Не игнорируйте тревоги!
В нескольких десятках километров от Днепра раскинулся нетипичный лес.
Апокалиптического Санту заметили в Днепре.
Уже через несколько дней Днепр может накрыть снежный апокалипсис.
В Кривом Роге заметили городок сов.
Несчастный случай произошел в поселке близ Днепра.
Погрузимся в историю!
В горсовете ответили, будут ли на Крещение официальные локации для погружения.
Жители Днепра, когда им исполнилось 25 или 45 лет должны вклеить новое фото в паспорт. Эта норма прописана в законодательстве страны. Речь идет о бумажном паспорте-книжечке. Если этого не сделать вовремя – паспорт подлежит обмену.
В Никополе на Днепропетровщине мужчина выжил после падения с 5 этажа.
Жертвами догхантеров могут стать как бездомные собаки, так и домашние питомцы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!