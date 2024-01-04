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  • Малышей из огня выносили очевидцы: в Кривом Роге из пожара спасли 3 детей и их бабушку

Малышей из огня выносили очевидцы: в Кривом Роге из пожара спасли 3 детей и их бабушку

Сегодня 20:56
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В четверг, 4 января, в Кривом Роге горела квартира.

Новости Днепра про Малышей из огня выносили очевидцы: в Кривом Роге из пожара спасли 3 детей и их бабушку

Около 17 часов пожарным позвонили жители Кривого Рога, которые сообщили о возгорании в одном из жилищ пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Содружества Саксаганского района города Кривой Рог.

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что в квартире, расположенной на последнем этаже многоэтажки, горит домашнее имущество на площади 25 кв.

Как сообщают местные СМИ, троих детей, находившихся внутри квартиры, из огня помогали выносить очевидцы.

В результате пожара пострадали жители дома: женщина, 1950 года рождения, двое мальчиков, 2017 и 2023 годов рождения, и девочка, 2020 года рождения.

Работниками экстренной медицинской помощи травмированных людей госпитализировали в больницу. У детей есть отравление угарным газом, а у самой маленькой девочки — ожоги рук.

К тушению возгорания привлечены 12 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области

Новости Днепра про Малышей из огня выносили очевидцы: в Кривом Роге из пожара спасли 3 детей и их бабушку

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Новости Днепра про Малышей из огня выносили очевидцы: в Кривом Роге из пожара спасли 3 детей и их бабушкуУкраїнська Новости Днепра про Малышей из огня выносили очевидцы: в Кривом Роге из пожара спасли 3 детей и их бабушкуРусский

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