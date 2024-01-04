Домашній пес помер у муках: у Дніпрі на одному із житломасивів знову активізувалися догхантери

У Дніпрі на житловому масиві Північний активізувалися догхантери – вони розкидають отруту разом з ковбасою, сосисками чи іншою їжею, яку може з’їсти тварина.
Про це повідомили містяни у соцмережі.
На жаль, вже є перші жертви – домашній пес, який під час прогулянки з’їв “отруйну приманку”. Дніпряни зазначають, що отрута діє не відразу – а через певний час.
Наш пес на короткому ланцюгу підхопив та з’їв щось за лічені секунди, гуляючи увечері. Ця гидота одразу не проявляється. Увечері з’їв – вночі в муках помер, бо жодна з клінік не працює вночі і ми не змогли йому допомогти, – розповіли містяни.
Будьте пильні!
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