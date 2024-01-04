Домашній пес помер у муках: у Дніпрі на одному із житломасивів знову активізувалися догхантери

Жертвами догхантерів можуть стати як безпритульні собаки, так і домашні улюбленці.

У Дніпрі на житловому масиві Північний активізувалися догхантери – вони розкидають отруту разом з ковбасою, сосисками чи іншою їжею, яку може з’їсти тварина.

Про це повідомили містяни у соцмережі.

На жаль, вже є перші жертви – домашній пес, який під час прогулянки з’їв “отруйну приманку”. Дніпряни зазначають, що отрута діє не відразу – а через певний час.

Наш пес на короткому ланцюгу підхопив та з’їв щось за лічені секунди, гуляючи увечері. Ця гидота одразу не проявляється. Увечері з’їв – вночі в муках помер, бо жодна з клінік не працює вночі і ми не змогли йому допомогти, – розповіли містяни.

Будьте пильні!

Читайте також:

Українська

Автор: