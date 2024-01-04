Прорив на тепломережі: деякі мешканці Дніпра залишилися без опалення

Сьогодні, 4 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води або без опалення.
Так, на вулиці Семафорній стався прорив на тепломережі. Комунальники вже працюють над його усуненням, але тимчасово припинено теплопостачання за наступними адресами:
Подачу тепла обіцяють відновити протягом дня.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
А у зв’язку з проведенням аварійних робіт бригадами КП «Дніпроводоканал» припинено водопостачання:
Подачу води буде відновлено після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: де саме.
Читайте також:
Автор:
"Гастролери" обікрали Нову пошту в Ужгороді.
З початку цього року мешканці Дніпра, чиє житло постраждало від…
У Дніпрі батько випадково загубив дітей.
У рамках одного із найбільших обмінів з полону повернулися два…