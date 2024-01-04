Прорив на тепломережі: деякі мешканці Дніпра залишилися без опалення

Також у Дніпрі сьогодні за деякими адресами немає води.

Сьогодні, 4 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води або без опалення.

Так, на вулиці Семафорній стався прорив на тепломережі. Комунальники вже працюють над його усуненням, але тимчасово припинено теплопостачання за наступними адресами:

вул. Семафорна, 20-52,

вул. Синельниківська, 7-11,

вул. Кондукторська, 1-5.

Подачу тепла обіцяють відновити протягом дня.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

А у зв’язку з проведенням аварійних робіт бригадами КП «Дніпроводоканал» припинено водопостачання:

вул. Менахем-Мендл Шнеерсона, 19, 19-А;

вул. С. Хороброго, 1-11;

узвозу Крутогірний;

вул. Савкіна, 6;

вул. Філософська, 20;

с. Старі Кодаки.

Подачу води буде відновлено після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: де саме.

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