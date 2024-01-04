Прорыв на теплосети: некоторые жители Днепра остались без отопления

Сегодня, 4 января, некоторые жители Днепра остались без воды или без отопления.
Так, на улице Семафорной произошел прорыв на теплосети. Коммунальщики уже работают над его устранением, но временно прекращено теплоснабжение по следующим адресам:
Подачу тепла обещают возобновить в течение дня.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
А в связи с проведением аварийных работ бригадами КП «Днепрводоканал» прекращено водоснабжение:
Подача воды будет возобновлена после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня выключат свет на 9 часов: где именно.
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