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Прорыв на теплосети: некоторые жители Днепра остались без отопления

Сегодня 15:38
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Также в Днепре сегодня по некоторым адресам нет воды.

Новости Днепра про Прорыв на теплосети: некоторые жители Днепра остались без отопления

Сегодня, 4 января, некоторые жители Днепра остались без воды или без отопления.

Так, на улице Семафорной произошел прорыв на теплосети. Коммунальщики уже работают над его устранением, но временно прекращено теплоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Семафорная, 20-52,
  • ул. Синельниковская, 7-11,
  • ул. Кондукторская, 1-5.

Подачу тепла обещают возобновить в течение дня.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

А в связи с проведением аварийных работ бригадами КП «Днепрводоканал» прекращено водоснабжение:

  • ул. Менахем-Мендл Шнеерсона, 19, 19-А;
  • ул. С. Хороброго, 1-11;
  • спуска Крутогорный;
  • ул. Савкина, 6;
  • ул. Философская, 20;
  • с. Старые Кодаки.

Подача воды будет возобновлена после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня выключат свет на 9 часов: где именно.

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