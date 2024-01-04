Прорыв на теплосети: некоторые жители Днепра остались без отопления

Также в Днепре сегодня по некоторым адресам нет воды.

Сегодня, 4 января, некоторые жители Днепра остались без воды или без отопления.

Так, на улице Семафорной произошел прорыв на теплосети. Коммунальщики уже работают над его устранением, но временно прекращено теплоснабжение по следующим адресам:

ул. Семафорная, 20-52,

ул. Синельниковская, 7-11,

ул. Кондукторская, 1-5.

Подачу тепла обещают возобновить в течение дня.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

А в связи с проведением аварийных работ бригадами КП «Днепрводоканал» прекращено водоснабжение:

ул. Менахем-Мендл Шнеерсона, 19, 19-А;

ул. С. Хороброго, 1-11;

спуска Крутогорный;

ул. Савкина, 6;

ул. Философская, 20;

с. Старые Кодаки.

Подача воды будет возобновлена после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня выключат свет на 9 часов: где именно.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: