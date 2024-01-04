У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: де саме

Підготуйтеся!

Сьогодні, 4 січня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин – з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії на:

вул. Робоча, 67, 67-К, 69, 73, 75-А, 93.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Читайте також:

Українська

Автор: