У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: де саме

Сьогодні, 4 січня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин – з 8:00 до 17:00.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії на:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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