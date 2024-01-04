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У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: де саме

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: де саме

Сьогодні, 4 січня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 9 годин – з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії на:

  • вул. Робоча, 67, 67-К, 69, 73, 75-А, 93.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: де самеУкраїнська

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