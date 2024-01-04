Двоє військових, які були в полоні, повернулися на Криворіжжя під час найбільшого обміну

У рамках одного із найбільших обмінів з полону повернулися два військових з Криворіжжя.

Гарну звістку повідомив очільник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Вчора серед 230 повернутих з полону до України захисників були двоє бійців з Криворіжжя – з Кривого Рогу та Широківської громади. Їхні імена не називають, однак зовсім скоро військові зустрінуться зі своїми рідними.

Нагадаємо, 3 січня після тривалої перерви відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 230 бійців, які провели у російському полоні понад рік, а деяких із них ув’язнили ще на початку повномасштабного вторгнення.

Значна частина бійців потрапили до полону з Азовсталі та Маріуполя, а також острова Зміїний. Багато з них – прикордонники, нацгвардійці та бойові медики.

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