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Двоє військових, які були в полоні, повернулися на Криворіжжя під час найбільшого обміну

Сьогодні 13:21
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У рамках одного із найбільших обмінів з полону повернулися два військових з Криворіжжя.

Новости Днепра про Двоє військових, які були в полоні, повернулися на Криворіжжя під час найбільшого обміну

Гарну звістку повідомив очільник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Вчора серед 230 повернутих з полону до України захисників були двоє бійців з Криворіжжя – з Кривого Рогу та Широківської громади. Їхні імена не називають, однак зовсім скоро військові зустрінуться зі своїми рідними.

Нагадаємо, 3 січня після тривалої перерви відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 230 бійців, які провели у російському полоні понад рік, а деяких із них ув’язнили ще на початку повномасштабного вторгнення. 

Значна частина бійців потрапили до полону з Азовсталі та Маріуполя, а також острова Зміїний. Багато з них – прикордонники, нацгвардійці та бойові медики. 

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Новости Днепра про Двоє військових, які були в полоні, повернулися на Криворіжжя під час найбільшого обмінуУкраїнська

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