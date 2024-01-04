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Оформити паспорт в Україні стало дорожче: скільки тепер будемо платити

Сьогодні 11:50
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Новости Днепра про Оформити паспорт в Україні стало дорожче: скільки тепер будемо платити

З 1 січня 2024 року в Україні змінилася вартість оформлення деяких документів. Зокрема, паспорта громадянина України у формі ID-картки, посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Про це повідомили у Державній міграційні службі.

Зазначається, що вартість зросла через те, що державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» встановило нові тарифи на бланки біометричних документів.

Скільки тепер будемо платити:

  • Паспорт громадянина (ID-картка) вперше — безкоштовно;
  • Паспорт громадянина (ID-картка) до десяти робочих днів — 874 гривні (було 820 гривень);
  • Паспорт громадянина (ID-картка) до 20 робочих днів — 504 гривні (було 450 гривень);
  • Посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1056 гривень (було 918 гривень);
  • Посвідка на постійне проживання — 1151 гривня (було 1013 гривень);
  • Посвідчення особи без громадянства для виїзду за межі країни — 6867 гривень (було 5337 гривень).

Водночас наголошується, що українці, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2023 року, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2023, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Оформити паспорт в Україні стало дорожче: скільки тепер будемо платити

Нагадаємо, раніше ми писали, що з 1 січня значно зросте вартість отримання водійського посвідчення: з 26 до 230 грн.

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Новости Днепра про Оформити паспорт в Україні стало дорожче: скільки тепер будемо платитиУкраїнська

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