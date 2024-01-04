Оформити паспорт в Україні стало дорожче: скільки тепер будемо платити

З 1 січня 2024 року в Україні змінилася вартість оформлення деяких документів. Зокрема, паспорта громадянина України у формі ID-картки, посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.
Про це повідомили у Державній міграційні службі.
Зазначається, що вартість зросла через те, що державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» встановило нові тарифи на бланки біометричних документів.
Скільки тепер будемо платити:
Водночас наголошується, що українці, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2023 року, отримають документи за старою ціною.
Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.12.2023, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що з 1 січня значно зросте вартість отримання водійського посвідчення: з 26 до 230 грн.
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