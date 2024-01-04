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Оформить паспорт в Украине стало дороже: сколько теперь будем платить

Сегодня 11:50
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Новости Днепра про Оформить паспорт в Украине стало дороже: сколько теперь будем платить

С 1 января 2024 года в Украине изменилась стоимость оформления некоторых документов. В частности, паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, вида на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверения личности без гражданства для выезда за границу.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

Отмечается, что стоимость выросла из-за того, что государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» установило новые тарифы на бланки биометрических документов.

Сколько теперь будем платить:

  • Паспорт гражданина (ID-карта) впервые – бесплатно;
  • Паспорт гражданина (ID-карта) до десяти рабочих дней — 874 грн (было 820 грн);
  • Паспорт гражданина (ID-карта) до 20 рабочих дней — 504 грн (было 450 грн);
  • Вид на временное проживание в Украине — 1056 грн (было 918 грн);
  • Вид на постоянное проживание — 1151 грн (было 1013 грн);
  • Удостоверение личности без гражданства для выезда за пределы страны – 6867 грн (было 5337 грн).

В то же время отмечается, что украинцы, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2023 года, получат документы по старой цене.

А те, кто оплатили админуслуги до 31.12.2023, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про Оформить паспорт в Украине стало дороже: сколько теперь будем платить

Напомним, ранее мы писали, что с 1 января значительно возрастет стоимость получения водительского удостоверения: с 26 до 230 грн.

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Новости Днепра про Оформить паспорт в Украине стало дороже: сколько теперь будем платитьУкраїнська Новости Днепра про Оформить паспорт в Украине стало дороже: сколько теперь будем платитьРусский

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