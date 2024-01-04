Оформить паспорт в Украине стало дороже: сколько теперь будем платить

С 1 января 2024 года в Украине изменилась стоимость оформления некоторых документов. В частности, паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, вида на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверения личности без гражданства для выезда за границу.
Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.
Отмечается, что стоимость выросла из-за того, что государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» установило новые тарифы на бланки биометрических документов.
Сколько теперь будем платить:
В то же время отмечается, что украинцы, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2023 года, получат документы по старой цене.
А те, кто оплатили админуслуги до 31.12.2023, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что с 1 января значительно возрастет стоимость получения водительского удостоверения: с 26 до 230 грн.
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