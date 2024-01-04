Удар по роддому в Днепре: показали, как больница выглядит изнутри

Показали, как выглядит роддом изнутри.

Почти неделя прошла со дня, когда российская ракета приземлилась у роддома в Днепре. Тогда чудом удалось избежать жертв – персонал и пациентки спустились в укрытие еще в начале тревоги. Сейчас работники больницы разбирают завалы и пытаются привести в порядок помещения, которые меньше всего пострадали от атаки.

Как родильный выглядит изнутри показала Yuliya Ratsibarska.

По словам Юлии, первый этаж — пепелище, на втором тоже много разрушений и изуродованное оборудование.

Сотрудники разбирают завалы и расчищают уцелевшие вещи – сами и с родственниками. Нуждаются в рабочих руках, нуждаются в помощи волонтеров, — отмечает автор сообщения.

Некоторые помещения, находившиеся в эпицентре взрыва, похожи на пепелище. Здесь почти ничего не осталось кроме стен, которые тоже сильно изуродованы.

В уцелевших палатах лежат вещи пациенток и не открытые подарочки.

Елка, которая должна была радовать на Новый год, теперь стоит посреди изуродованной комнаты.

Родильный отстроят, но пока место, которое для многих было первым «домом» — разрушено.

Напомним, ранее мы рассказывали о первых минутах в роддоме, возле которого разорвалась российская ракета. Кроме того, театр в Днепре собирает деньги на восстановление больницы.

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