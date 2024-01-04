В Днепропетровской области анонсировали взрывы: где и когда

Без паники – все под контролем!

Сегодня, 4 января, в Днепропетровской области будет громко — в 12:00 и 14:00 в Кривом Роге прогремят производственные взрывы.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Он подчеркнул, что взрывы контролируются, поэтому причин для беспокойства нет.

Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№3» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 14:00 – в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – написал Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня выключат свет на 9 часов: где именно.

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