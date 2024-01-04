В сети показали, как 50 лет назад выглядел зверинец напротив «Озерки» в Днепре (ФОТО)

Старый цирк в Днепропетровске находился напротив центрального рынка «Озерка». Также работал зверинец, который можно посетить зимой, а цирк только летом.
Об этом рассказали в сообществе «История в фотографиях. Екатеринослав – Днепропетровск».
Фото выше сделано в 1970-х годах по улице Шмидта, рассказывают горожане.
Зверинец на этом месте существовал еще до Второй мировой.
На левой стороне фото видна дверь, куда в 50-х заходили посетители зверинца. Там было несколько залов с животными: обезьянами, попугаями, змеями, слоном, верблюдом и другими экзотическими для Днепропетровска зверями.
Вход в цирк был с правой стороны. Еще в 50-х капитального здания цирка не было, поэтому во время представлений место затягивали брезентом, таким как в «Шапито», а через несколько лет все же построили для него помещение, которое попало на фото.
После того как построили помещение цирка у Нового моста, здание на Шмидта получило новую жизнь. Здесь проводились соревнования по тяжелой атлетике, боксу и другим видам спорта.
Горожане вспоминают, что животных содержали в тесных клетках. Кроме слонов, тигров и львов, в цирке жил бегемот, которого посадили в небольшом бассейне с зеленой и вонючей водой.
Я ребенком не понимал насколько это ужасно, – вспоминает днепрянин.
Слона держали на толстенной цепи, поэтому животное не могло нормально двигаться, ведь сдвинуться удавалось лишь на метр влево и вправо.
Однако для многих этот зверинец – часть детства.
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