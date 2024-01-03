Заставлял смотреть с собой порно: дело насильника из Кривого Рога получило новый поворот

Насильника 13-летнего парня будут судить.

В прокуратуре сообщили, что в суд направили дело жителя Кривого Рога, подозреваемого в изнасиловании 13-летнего мальчика. Следствие установило, что подросток гулял во дворе многоквартирного дома, когда на него напали.

Подозреваемый схватил ребенка за шею и силой затащил к себе в квартиру. Мальчик не мог сопротивляться, ведь мужчина пригрозил его избить. Затем насильник заставил подростка смотреть с собой порно-фильмы, а после этого — изнасиловал.

Правоохранители задержали мужчину в октябре 2023 года. Впоследствии всю информацию удалось подтвердить, поэтому теперь мужчину ждет суд.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Кривого Рога по фактам незаконного лишения свободы, изнасилования, сексуального насилия, развратных действий в отношении малолетнего ребенка и распространения изображений порнографического характера по следующим статьям:

часть 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины;

часть 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины;

часть 6 статьи 153 Уголовного кодекса Украины;

часть 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины;

часть 2 статьи 301 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас подозреваемый в СИЗО без права внесения залога.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: