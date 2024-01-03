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Жители Днепра оставляют послания на первом январском снегу (ФОТО)

Сегодня 20:54
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Зима в Днепре вспомнила, что она зима.

Новости Днепра про Жители Днепра оставляют послания на первом январском снегу (ФОТО)

К вечеру 3 января в Днепре пошел первый в этом году снег.

Из-за мокрого снега на дороги кое-где выехала коммунальная спецтехника. В департаменте благоустройства просили водителей пропускать спецтранспорт.

Снег пошел довольно внезапно и так же внезапно завершился.

Однако горожанам удалось почувствовать себя героями романтического зимнего кино, поэтому в одном из парков на парапетах оставляли краткие послания. Фотографии опубликовали в фейсбук-сообществе «Левый берег. Днепр».

Новости Днепра про Жители Днепра оставляют послания на первом январском снегу (ФОТО)

Снег шел хлопьями, но мокрый, поэтому таял как только приземлялся на землю.

Новости Днепра про Жители Днепра оставляют послания на первом январском снегу (ФОТО)

Снега мало, поэтому хорошо его видно только на траве и земле.

Новости Днепра про Жители Днепра оставляют послания на первом январском снегу (ФОТО)

Новый год – новая жизнь, считает автор надписи.

Новости Днепра про Жители Днепра оставляют послания на первом январском снегу (ФОТО)

Днепр – это любовь.

Новости Днепра про Жители Днепра оставляют послания на первом январском снегу (ФОТО)

Оставляли мотивационные слова.

Новости Днепра про Жители Днепра оставляют послания на первом январском снегу (ФОТО)

И любовные послания.

Кто-то ищет парня Никиту, потому решил оставить послание на снегу.

Никита, отзовитесь!

Новости Днепра про Жители Днепра оставляют послания на первом январском снегу (ФОТО)

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