Жители Днепра оставляют послания на первом январском снегу (ФОТО)

К вечеру 3 января в Днепре пошел первый в этом году снег.
Из-за мокрого снега на дороги кое-где выехала коммунальная спецтехника. В департаменте благоустройства просили водителей пропускать спецтранспорт.
Снег пошел довольно внезапно и так же внезапно завершился.
Однако горожанам удалось почувствовать себя героями романтического зимнего кино, поэтому в одном из парков на парапетах оставляли краткие послания. Фотографии опубликовали в фейсбук-сообществе «Левый берег. Днепр».
Снег шел хлопьями, но мокрый, поэтому таял как только приземлялся на землю.
Снега мало, поэтому хорошо его видно только на траве и земле.
Новый год – новая жизнь, считает автор надписи.
Днепр – это любовь.
Оставляли мотивационные слова.
И любовные послания.
Кто-то ищет парня Никиту, потому решил оставить послание на снегу.
Никита, отзовитесь!
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