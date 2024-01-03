Жители Днепра оставляют послания на первом январском снегу (ФОТО)

Зима в Днепре вспомнила, что она зима.

К вечеру 3 января в Днепре пошел первый в этом году снег.

Из-за мокрого снега на дороги кое-где выехала коммунальная спецтехника. В департаменте благоустройства просили водителей пропускать спецтранспорт.

Снег пошел довольно внезапно и так же внезапно завершился.

Однако горожанам удалось почувствовать себя героями романтического зимнего кино, поэтому в одном из парков на парапетах оставляли краткие послания. Фотографии опубликовали в фейсбук-сообществе «Левый берег. Днепр».

Снег шел хлопьями, но мокрый, поэтому таял как только приземлялся на землю.

Снега мало, поэтому хорошо его видно только на траве и земле.

Новый год – новая жизнь, считает автор надписи.

Днепр – это любовь.

Оставляли мотивационные слова.

И любовные послания.

Кто-то ищет парня Никиту, потому решил оставить послание на снегу.

Никита, отзовитесь!

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