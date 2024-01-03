В Днепре один из микрорайонов частично остался без воды: причина и когда ее вернут

Сегодня, 3 января, в Днепре один из микрорайонов частично остался без воды. Речь идет о поселке Игрень.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Отмечается, что коммунальщики проводят аварийные работы по ул. Керамическая/ул. Отдыха, поэтому и прекращено водоснабжение.
Воду должны вернуть в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в среду в Днепре некоторые жители останутся без света до 17:00: адреса.
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