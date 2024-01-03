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У середу у Дніпрі деякі мешканці залишаться без світла до 17:00: адреси

Сьогодні 07:00
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Ще є час зарядити телефон!

Новости Днепра про У середу у Дніпрі деякі мешканці залишаться без світла до 17:00: адреси

Сьогодні, 3 січня, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла з 8:00 до 17:00.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Надії Алексєєнко: 100;
  • вул. Робоча: 59, 65.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У середу у Дніпрі деякі мешканці залишаться без світла до 17:00: адресиУкраїнська

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