У середу у Дніпрі деякі мешканці залишаться без світла до 17:00: адреси

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 3 січня, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла з 8:00 до 17:00.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Надії Алексєєнко: 100;

вул. Робоча: 59, 65.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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