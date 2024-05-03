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В центре Днепра появилась гигантская наседка (ФОТО)

Сегодня 17:48
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В Днепре на улице Короленко появилась гигантская квочка.

Новости Днепра про В центре Днепра появилась гигантская наседка (ФОТО)

Необычный декор подготовили в центре Днепра к Пасхе. Огромная трехметровая наседка появилась посреди пешеходной улицы.

Как сообщили в горсовете, по ул. Короленко состоялась акция «Святую Пасху празднуем все вместе!». Днепряне посетили мастер-классы по росписи писанок, фотозону, участвовали в конкурсах и смотрели концерт.

Выступление для горожан подготовили творческие коллективы городского учреждения внешколы «Крылья». Однако внимание днепрян привлекла огромная трехметровая курица, ставшая главным Пасхальным символом на празднике.

Это мамочка-наседка, которая является хранительницей семьи и рода. Она – образ праздника Воскресения Христова и символизирует добро и уют в каждом доме. Изготовили курочку дети, посещающие внешкольное заведение «ШАГ». Они сделали наседку из травы и соломы. Размер скульптуры – 2.7 метров высотой. Желающих сделать с ней фото оказалось немало.

Новости Днепра про В центре Днепра появилась гигантская наседка (ФОТО)

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