В центре Днепра появилась гигантская наседка (ФОТО)

Необычный декор подготовили в центре Днепра к Пасхе. Огромная трехметровая наседка появилась посреди пешеходной улицы.
Как сообщили в горсовете, по ул. Короленко состоялась акция «Святую Пасху празднуем все вместе!». Днепряне посетили мастер-классы по росписи писанок, фотозону, участвовали в конкурсах и смотрели концерт.
Выступление для горожан подготовили творческие коллективы городского учреждения внешколы «Крылья». Однако внимание днепрян привлекла огромная трехметровая курица, ставшая главным Пасхальным символом на празднике.
Это мамочка-наседка, которая является хранительницей семьи и рода. Она – образ праздника Воскресения Христова и символизирует добро и уют в каждом доме. Изготовили курочку дети, посещающие внешкольное заведение «ШАГ». Они сделали наседку из травы и соломы. Размер скульптуры – 2.7 метров высотой. Желающих сделать с ней фото оказалось немало.
Читайте также:
Автор:
Три университета Днепра оказались в рейтинге лучших университетов Украины от…
Левый берег Днепра начал обустраиваться в начале 1950-х годов. Тогда…
В Днепре пройдет суд над мужчиной, который изнасиловал и убил…
В Днепре начали отключать воду по долгам жителям многоквартирных домов.
Три университета Днепра оказались в рейтинге лучших университетов Украины от SciVerse Scopus.
Левый берег Днепра начал обустраиваться в начале 1950-х годов. Тогда тут стали появляться первые многоквартирные дома, обустраиваться зеленые аллеи и бульвары для прогулок, появились рынки, магазины и дома культуры. Одна из главных достопримечательностей этой части Днепра в то время был…
В Днепре пройдет суд над мужчиной, который изнасиловал и убил 11-летнюю девочку.
В Днепре начали отключать воду по долгам жителям многоквартирных домов.
Опасность касается всей Украины!
В Кривом Роге на Днепропетровщине спасли собаку, которая оказалась замурованной в теплотрассе.
Сегодня Страстная пятница – предпоследний день Великого поста перед Пасхой. Она считается самым скорбным днем в году. В пятницу Иисус был распрят на Голгофе.
Очень скоро желающие получить высшее образование в Украине будут сдавать национальный мультипредметный тест. Основной этап регистрации лиц для участия в основных сессиях НМТ длился с 14 марта по 11 апреля включительно.
Центр Днепра застрял в пробках.
Аналитики подсчитали, сколько сейчас в Украине церквей УПЦ МП.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!