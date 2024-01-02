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  • В сети показали новые архивные фото со времен, когда на месте ж/м Солнечный в Днепре был пустырь

В сети показали новые архивные фото со времен, когда на месте ж/м Солнечный в Днепре был пустырь

Сегодня 21:34
просмотров

Показали уникальные фото незастроенной береговой линии, где сейчас же/м Солнечный.

Новости Днепра про В сети показали новые архивные фото со времен, когда на месте ж/м Солнечный в Днепре был пустырь

В сети показали новые архивные фото, сделанные во времена, когда застройка этой локации только планировалась, а на месте нынешней Солнечной Набережной был пустырь.

Шикарные фото, датируемые 1960-62 годами. На береговой линии сейчас ориентировочно улица Солнечная Набережная, бывшая Малиновского. Справа дом на улице Мурманской, 2. На заднем плане вдали видна арка Амурского моста. Вероятно ближе деревянный мост. Фото из архива Людмилы Ивановны, — говорится в сообщении в Facebook-сообществе Солнечный Днепр.

Новости Днепра про В сети показали новые архивные фото со времен, когда на месте ж/м Солнечный в Днепре был пустырь

Заметим, что застройку этих территорий начали в 70-х годах прошлого века. Буквально через несколько лет на месте пустыря построили целый микрорайон, а на карте Днепра официально появился ж/м Солнечный. Кстати, сначала он должен был называться Лазурный.

Свое современное название микрорайон получил благодаря 16-этажным домам, фасад которых был выкрашен в желтый цвет. Однако все задуманное соорудить не удалось. Несмотря на это ж/м Солнечный все же стал культовым местом и часто мелькает на панорамных фото Днепра как один из символов.

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