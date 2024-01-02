В Никополе россияне ударили из артиллерии по детсаду и предприятиям: есть раненые

Россия – страна-террорист!

Днем российская армия ударила по Никополю из артиллерии.

В результате обстрела в городе повреждены частное и промышленное предприятия, детсад, парковая инфраструктура, торговый павильон.

Повреждены и 3 многоэтажки, 16 частных домов, 5 хозяйственных построек, 2 – уничтожены. Зацепило авто, линию электропередач и газопроводы.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

К сожалению, два человека получили ранения. 50-летнего мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший 59 лет будет лечиться амбулаторно.

Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

Напомним, ранее мы писали, что ночью на Днепропетровщине ПВО уничтожила 6 беспилотников: обломки повредили линию электропередач.

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