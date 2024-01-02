У Нікополі росіяни вдарили з артилерії по дитсадку та підприємствам: є поранені

Вдень російська армія вкотре вдарила по Нікополю з артилерії.
У результаті обстрілу у місті пошкоджені приватне та промислове підприємства, дитсадок, паркова інфраструктура, торгівельний павільйон.
Понівечені й 3 багатоповерхівки, 16 приватних будинків, 5 господарських споруд, 2 – знищені. Зачепило авто, лінію електропередач та газогони.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
На жаль, двоє людей отримали поранення. 50-річного чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Ще один постраждалий 59 років лікуватиметься амбулаторно.
Будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі на Дніпропетровщині ППО знищила 6 безпілотників: уламки пошкодили лінію електропередач.
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