Первое отключение в 2024 году: где сегодня в Днепре не будет света

Света не будет с 8:00 до 17:00!

Сегодня, 2 января, в Днепре будут выключать свет на 9 часов.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Дмитрия Кедрина: 55;

ул. Макарова: 2;

ул. Павла Чубинского: 1-3, 5.

Подготовьтесь!

Напомним, ранее мы писали, что сегодня россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине.

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