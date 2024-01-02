Первое отключение в 2024 году: где сегодня в Днепре не будет света

Сегодня, 2 января, в Днепре будут выключать свет на 9 часов.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Подготовьтесь!
Напомним, ранее мы писали, что сегодня россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине.
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