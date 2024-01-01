Каким был в Днепре первый день 2024 года в фото

Прошел первый день 2024 года, который оказался достаточно тревожным. Буквально через несколько минут после полуночи в Днепре слышали взрывы, которые раздавались повторно вечером. Однако сегодня природа порадовала днепрян теплой погодой, солнцем и невероятным его закатом.
На красоту природы обратила внимание днепрянка Оксана, которая опубликовала в Facebook запечатленные ею моменты первого дня этого года.
Утром, проснувшихся на работу, встречало солнышко.
На улицах остались брошенные продавцами елки. В частности, непроданные деревья бросили на точках продаж на Победе, о чем мы писали ТУТ.
На Набережной Победы из-за аномального тепла расцвела сакура, о чем мы сообщали ранее.
Похожее глобальное потепление в Днепре начнется именно с ж/м Победа, так как на территории яхт-клуба Сич заметили вот-вот распустящуюся магнолию.
В Днепре 1 января видели также разных птиц и сову, которая хищно смотрела на проходивших рядом людей.
Днем было облачно и казалось, будто вот-вот пойдет снег.
Однако совсем скоро солнышко вернулось.
Вечером 1 января днепряне видели невероятный закат, которую удалось запечатлеть на камеру. Обычно небо такого цвета предвещает ветреную и холодную погоду.
Вот таков был первый день 2024 года. Далее нужно пережить еще 365, так как этот год – високосный.
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