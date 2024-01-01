Каким был в Днепре первый день 2024 года в фото

В Днепре первый день нового года был достаточно насыщенным.

Прошел первый день 2024 года, который оказался достаточно тревожным. Буквально через несколько минут после полуночи в Днепре слышали взрывы, которые раздавались повторно вечером. Однако сегодня природа порадовала днепрян теплой погодой, солнцем и невероятным его закатом.

На красоту природы обратила внимание днепрянка Оксана, которая опубликовала в Facebook запечатленные ею моменты первого дня этого года.

Утром, проснувшихся на работу, встречало солнышко.

На улицах остались брошенные продавцами елки. В частности, непроданные деревья бросили на точках продаж на Победе, о чем мы писали ТУТ.

На Набережной Победы из-за аномального тепла расцвела сакура, о чем мы сообщали ранее.

Похожее глобальное потепление в Днепре начнется именно с ж/м Победа, так как на территории яхт-клуба Сич заметили вот-вот распустящуюся магнолию.

В Днепре 1 января видели также разных птиц и сову, которая хищно смотрела на проходивших рядом людей.

Днем было облачно и казалось, будто вот-вот пойдет снег.

Однако совсем скоро солнышко вернулось.

Вечером 1 января днепряне видели невероятный закат, которую удалось запечатлеть на камеру. Обычно небо такого цвета предвещает ветреную и холодную погоду.

Вот таков был первый день 2024 года. Далее нужно пережить еще 365, так как этот год – високосный.

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