Сегодня на Днепропетровщине попрощаются с 27-летним солдатом ВСУ: родители потеряли единственного сына

26 декабря возле населенного пункта Синьковка в Харьковской области погиб 27-летний солдат ВСУ Вадим Шаповал из Каменского. Родители потеряли единственного сына.
Об этом сообщил мэр города Андрей Белоусов.
Воин родился 6 ноября 1996 года в Днепродзержинске. В 2016 году окончил Приднепровский металлургический профессиональный колледж. После работал на промышленных предприятиях. В первые дни марта 2022-го стал на защиту Украины и ее народа.
Попрощаются с Героем сегодня, 2 января.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника. Вечная память и слава Герою!
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