Сегодня на Днепропетровщине попрощаются с 27-летним солдатом ВСУ: родители потеряли единственного сына

Воин родился 6 ноября 1996 года в Днепродзержинске. В 2016 году окончил Приднепровский металлургический профессиональный колледж. После работал на промышленных предприятиях. В первые дни марта 2022-го стал на защиту Украины и ее народа.

В Днепре во время тревоги, которая длилась с 15:57 до…

К вечеру на Днепропетровщине кроме ракеты сбили еще два "шахеда".

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