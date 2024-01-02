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  • Сегодня на Днепропетровщине попрощаются с 27-летним солдатом ВСУ: родители потеряли единственного сына

Сегодня на Днепропетровщине попрощаются с 27-летним солдатом ВСУ: родители потеряли единственного сына

Сегодня 09:24
просмотров

Вечная слава Герою!

Новости Днепра про Сегодня на Днепропетровщине попрощаются с 27-летним солдатом ВСУ: родители потеряли единственного сына

26 декабря возле населенного пункта Синьковка в Харьковской области погиб 27-летний солдат ВСУ Вадим Шаповал из Каменского. Родители потеряли единственного сына.

Об этом сообщил мэр города Андрей Белоусов.

Воин родился 6 ноября 1996 года в Днепродзержинске. В 2016 году окончил Приднепровский металлургический профессиональный колледж. После работал на промышленных предприятиях. В первые дни марта 2022-го стал на защиту Украины и ее народа.

Попрощаются с Героем сегодня, 2 января.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника. Вечная память и слава Герою!

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