Ночью на Днепропетровщине ПВО уничтожила 6 беспилотников: обломки повредили линию электропередач

Россияне ночью снова терроризировали Днепропетровщину.

Около полуночи они направили на область беспилотники – работала ПВО. Бойцы ПВК «Схід» уничтожили 6 шахедов — в Днепровском, Синельниковском, Никопольском и Новомосковском районах.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Он добавил, что на Криворожье обломки БПЛА, который сбили вечером, повредили линию электропередач – без света остались несколько сотен семей. Специалисты уже все восстановили.

Также оккупанты били из тяжелой артиллерии по Никополю. Погибших и пострадавших нет.

Воздушная тревога продолжается. Не выходите из безопасного места до ее завершения, – добавил Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине.

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