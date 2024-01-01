Летают все ниже: ракету, запущенную на Днепр, сбили благодаря очевидцам

В Днепре во время тревоги, продолжавшейся с 15:57 до 17:29, слышали взрыв. Как сообщили позже в Воздушном командовании Схід, управляемую авиационную ракету х-59 сбили над Днепровским районом.
Оказалось, что о пролете ракеты в сторону Днепра силам ПВО сообщили жители Никопольщины. Об этом рассказал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.
По словам чиновника, около семнадцати часов российская крылатая ракета направлялась в сторону Днепра через воздушное пространство Никопольского района. В сил ПВО было всего 5 минут, чтобы отреагировать на угрозу, уведомление о которой они получили от местных жителей.
Силы ПВО приземлили ракету в Днепровском районе. Звуки ее уничтожения слышали и днепряне.
Однако ракеты и БпЛа летают все ниже, поэтому их все труднее обнаруживать на радарах. Часть из них удается заметить благодаря сообщениям от гражданских, отмечают военные.
Средства поражения россиян (крылатые ракеты разных типов и БПЛА «Шахед») летают все ниже, чтобы избегать радаров и постоянно ищут безопасные коридоры. Так что ваши сообщения позволяют выявлять и уничтожать низколетающие цели, — сообщил Евгений Евтушенко.
Именно поэтому важно сообщать о пролете ракет не в телеграм-каналы, а в приложении єПВО, или если это касается жителей Никопольского района, то в личные сообщения руководителю РВА или в бот @guchidefences_bot. Нужна информация о времени, населенном пункте и ориентировочном направлении движения объекта.
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