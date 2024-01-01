Під час сьомої тривоги над Криворіжжям збили ще два “шахеди”

Під час сьомої тривоги за день, яка завершилася близько 20 години вечора 1 січня, військові Повітряного командування Схід знищили ще два “шахеди”. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник облвійськадміністрації Сергій Лисак.
Ворожі ударні безпілотники приземлили в небі над Криворізьким районом.
Мінус два ворожі шахеди. Їх бійці з ПвК “Схід” знищили у небі над Криворіжжям, – написав Сергій Лисак.
Нагадаємо, росіяни атакують Дніпропетровщину з початку доби 1 січня. Вночі у Дніпрі ворожі війська РФ вдарили безпілотником по одному з підприємств, де сталася пожежа. Протягом години пожежники загасили вогонь.
Крім цього, з ранку армія РФ атакувала дронами та артилерією громади Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровщини. Пошкоджено лінії електропередач та інтернет-зв’язку.
Надвечір на підльоті до Дніпра збили ракету х-59.
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