Під час сьомої тривоги над Криворіжжям збили ще два “шахеди”

Надвечір на Дніпропетровщині крім ракети збили ще два "шахеди".

Під час сьомої тривоги за день, яка завершилася близько 20 години вечора 1 січня, військові Повітряного командування Схід знищили ще два “шахеди”. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник облвійськадміністрації Сергій Лисак.

Ворожі ударні безпілотники приземлили в небі над Криворізьким районом.

Мінус два ворожі шахеди. Їх бійці з ПвК “Схід” знищили у небі над Криворіжжям, – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, росіяни атакують Дніпропетровщину з початку доби 1 січня. Вночі у Дніпрі ворожі війська РФ вдарили безпілотником по одному з підприємств, де сталася пожежа. Протягом години пожежники загасили вогонь.

Крім цього, з ранку армія РФ атакувала дронами та артилерією громади Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровщини. Пошкоджено лінії електропередач та інтернет-зв’язку.

Надвечір на підльоті до Дніпра збили ракету х-59.

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