Во время седьмой тревоги над Криворожьем сбили еще два «шахеда»

Во время седьмой тревоги за день, завершившейся около 20 часов вечера 1 января, военные Воздушного командования Схід уничтожили еще два «шахеда». Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.
Вражеские ударные беспилотники приземлили в небе над Криворожским районом.
Минус два вражеских шахеда. Их бойцы из ПВК «Схід» уничтожили в небе над Криворожьем, — написал Сергей Лысак.
Напомним, россияне атакуют Днепропетровщину с начала суток 1 января. Ночью в Днепре вражеские войска РФ ударили беспилотником по одному из предприятий, где произошел пожар. В течение часа пожарные потушили огонь.
Кроме этого, с утра Армия РФ атаковала дронами и артиллерией общины Никопольского и Криворожского районов Днепропетровщины. Повреждены линии электропередачи и интернет-связи.
К вечеру на подлете к Днепру сбили ракету х-59.
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