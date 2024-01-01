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Во время седьмой тревоги над Криворожьем сбили еще два «шахеда»

Сегодня 20:50
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К вечеру на Днепропетровщине кроме ракеты сбили еще два "шахеда".

Новости Днепра про Во время седьмой тревоги над Криворожьем сбили еще два

Во время седьмой тревоги за день, завершившейся около 20 часов вечера 1 января, военные Воздушного командования Схід уничтожили еще два «шахеда». Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Вражеские ударные беспилотники приземлили в небе над Криворожским районом.

Минус два вражеских шахеда. Их бойцы из ПВК «Схід» уничтожили в небе над Криворожьем, — написал Сергей Лысак.

Напомним, россияне атакуют Днепропетровщину с начала суток 1 января. Ночью в Днепре вражеские войска РФ ударили беспилотником по одному из предприятий, где произошел пожар. В течение часа пожарные потушили огонь.

Кроме этого, с утра Армия РФ атаковала дронами и артиллерией общины Никопольского и Криворожского районов Днепропетровщины. Повреждены линии электропередачи и интернет-связи.

К вечеру на подлете к Днепру сбили ракету х-59.

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