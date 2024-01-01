Во время седьмой тревоги над Криворожьем сбили еще два «шахеда»

К вечеру на Днепропетровщине кроме ракеты сбили еще два "шахеда".

Во время седьмой тревоги за день, завершившейся около 20 часов вечера 1 января, военные Воздушного командования Схід уничтожили еще два «шахеда». Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

Вражеские ударные беспилотники приземлили в небе над Криворожским районом.

Минус два вражеских шахеда. Их бойцы из ПВК «Схід» уничтожили в небе над Криворожьем, — написал Сергей Лысак.

Напомним, россияне атакуют Днепропетровщину с начала суток 1 января. Ночью в Днепре вражеские войска РФ ударили беспилотником по одному из предприятий, где произошел пожар. В течение часа пожарные потушили огонь.

Кроме этого, с утра Армия РФ атаковала дронами и артиллерией общины Никопольского и Криворожского районов Днепропетровщины. Повреждены линии электропередачи и интернет-связи.

К вечеру на подлете к Днепру сбили ракету х-59.

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