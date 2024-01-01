В Днепре на Победе заметили десятки нераспроданных елок (ФОТО)

Новый год наступил!

Мы решили проверить, какая ситуация на елочных базарах Днепра по состоянию на 1 января, ведь уже Новый год наступил и вряд ли кто-то еще будет покупать себе новогоднее дерево.

Так, на жилом массиве Победа-6, возле «Фантазии», лежат десятки елок — они, к сожалению, только зря были срублены.

Об этом сообщает dnepr.info.

Отметим, на деревьях есть бирки, то есть они срублены официально и продавец должен их утилизировать.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре вместе с БПЛА в новогоднюю ночь, несмотря на запрет пиротехники, взрывались салюты.

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