У Дніпрі на Перемозі помітили десятки нерозпроданих ялинок (ФОТО)

Новий рік настав!

Ми вирішили перевірити, яка ситуація на ялинкових базарах Дніпра станом на 1 січня, адже вже Новий рік настав і навряд хтось ще буде купувати собі новорічне дерево.

Так, на житловому масиві Перемога-6, біля “Фантазії”, лежать десятки ялинок – вони, на жаль, тільки даремно були зрубані.

Про це повідомляє dnepr.info.

Зазначимо, на деревах є бірки, тобто вони зрубані офіційно і продавець має потім їх утилізувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі разом з БПЛА в новорічну ніч попри заборону піротехніки вибухали салюти.

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