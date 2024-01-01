Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Перемозі помітили десятки нерозпроданих ялинок (ФОТО)

Сьогодні 14:27
просмотров

Новий рік настав!

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили десятки нерозпроданих ялинок (ФОТО)

Ми вирішили перевірити, яка ситуація на ялинкових базарах Дніпра станом на 1 січня, адже вже Новий рік настав і навряд хтось ще буде купувати собі новорічне дерево.

Так, на житловому масиві Перемога-6, біля “Фантазії”, лежать десятки ялинок – вони, на жаль, тільки даремно були зрубані.

Про це повідомляє dnepr.info.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили десятки нерозпроданих ялинок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили десятки нерозпроданих ялинок (ФОТО)

Зазначимо, на деревах є бірки, тобто вони зрубані офіційно і продавець має потім їх утилізувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі разом з БПЛА в новорічну ніч попри заборону піротехніки вибухали салюти.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили десятки нерозпроданих ялинок (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі помітили десятки нерозпроданих ялинок (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині знижується захворюваність на COVID, проте зареєстровано 4 летальних випадки
Новини Дніпра
Сьогодні 13:58
На Дніпропетровщині знижується захворюваність на COVID, проте зареєстровано 4 летальних випадки

Дбайте про своє здоров'я та не забувайте про щеплення від…

На Дніпропетровщині автівка злетіла з мосту та заділа газогін
Новини Дніпра
Сьогодні 12:09
На Дніпропетровщині автівка злетіла з мосту та заділа газогін

На Дніпропетровщині автівка, яка впала з мосту, перебила газогін.

У Кривому Розі чоловік вдавився шматком шашлика та помер
Новини Дніпра
Сьогодні 11:20
У Кривому Розі чоловік вдавився шматком шашлика та помер

Загиблому було 54 роки.

Важливо: як у Дніпрі 1 січня працює громадський транспорт
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
Важливо: як у Дніпрі 1 січня працює громадський транспорт

Важлива інформація!

Наверх