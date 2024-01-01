У Дніпрі на Перемозі помітили десятки нерозпроданих ялинок (ФОТО)

Ми вирішили перевірити, яка ситуація на ялинкових базарах Дніпра станом на 1 січня, адже вже Новий рік настав і навряд хтось ще буде купувати собі новорічне дерево.
Так, на житловому масиві Перемога-6, біля “Фантазії”, лежать десятки ялинок – вони, на жаль, тільки даремно були зрубані.
Про це повідомляє dnepr.info.
Зазначимо, на деревах є бірки, тобто вони зрубані офіційно і продавець має потім їх утилізувати.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі разом з БПЛА в новорічну ніч попри заборону піротехніки вибухали салюти.
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